شكرا لبحثكم عن خبر إعادة فتح منفذ ”حرض” الحدودي بمحافظة حجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، عن ترتيبات يجريها التحالف العربي مع الحكومة الشرعية لاعادة فتح اكبر منفذ بري يربط اليمن والسعودية. خلال الأيام القادمة، وذلك بعد إغلاقه خلال السنوات الماضية.

وبحسب المصادر فإن الترتيبات تهدف لاعادة فتح منفذ الطوال بمديرية حرض، وذلك من أجل تأمين دخول المساعدات الإنسانية عبر منفذ الطوال بحجة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية في جبهة عبس وحرض، وتأمين مساحات واسعة بعد تحريرها من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية.

يذكر أن منفذ الطوال الحدودي بمديرية حرض شمال غرب محافظة حجة الواقع تحت سيطرة الشرعية هو أكبر منفذ للركاب والبضائع بين السعودية واليمن تم اغلاقه منذ منتصف العام 2015 بسبب اندلاع المواجهات على الشريط الحدودي بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي الإرهابية.