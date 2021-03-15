شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. المحرقة التي تعرضت لها مليشيا الحوثي الليلة في جبهة الكسارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء، صورا للمحرقة التي تعرضت لها مليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهة الكسارة بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وأظهرت الصور، احتراق عددا من الآليات العسكرية للمليشيات الحوثية في جبهة الكسارة، وأكدت المصادر أن تصاعد النيران لازالت تتصاعد حتى الساعة الرابعة فجرا لليوم الاثنين.

وأكدت مصادر ميدانية وعسكرية، احتراق عددا من الآليات العسكرية بمن عليها من مقاتلي المليشيات الحوثية، جراء غارات جوية مركزة نفذتها مقاتلات التحالف على تعزيزات عسكرية للحوثيين في الكسارة .

وبحسب المصادر فإن الغارات أسفرت عن تدمير أربعه أطقم حوثية تحمل عيارات 12/7 وعيار أخر 23 ، وسط تصاعد النيران حتى اللحظة من الأماكن التي استهدفتها مقاتلات التحالف العربي في جبهة الكسارة.