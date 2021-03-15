شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يستقبل منشقين جدد من صفوف مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المتحدث الرسمي باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، امس الاحد، إن الجيش اليمني يجري ترتيبات لاستقبال منشقين من صفوف مليشيا الحوثي.

وأوضح في تصريحات صحفية، إن المعارك الحالية في المحافظة ضد المليشيا لها غرفة سيطرة واحدة وهي من تقود المعارك وتنسق بين الوحدات العسكرية والجبهات المختلفة على أكمل وجه، وبشكل لم يكن معهوداً في معارك التحرير السابقة.

وأشار الى أن الجيش يهدف من عملياته القتالية إلى حماية باب المندب وذلك بطرد المليشيا من كافة المواقع التي قد تتسلل منها وتهدد المضيق الحيوي المهم للعالم.

ولفت الى أن المليشيا باتت تعاني عجزاً في القيادات والعناصر القتالية، وصارت في وضع ضعيف جراء النقص الهائل في العنصر البشري وانهيار معنوياتها في المحافظة.

وأكد على أن توحيد القوات بما فيها الموجودة في الساحل الغربي، لخوض معركة واحدة ضد المليشيا يعد هدفاً رئيسياً للعمليات العسكرية الجارية ضدها.

ونوه بأن محور تعز يعتبر الحوثي العدو الأوحد والأخطر وتتطلب مواجهته توحيد كافة التشكيلات والوحدات العسكرية في مدينة تعز والساحل الغربي.

يأتي ذلك في ظل تقدم مستمر للجيش اليمني نحو مدينة البرح، والتحامه بالقوات المشتركة في الساحل الغربي، بالتزامن مع إعلان محافظ المحافظة التعبئة العامة لخوض معركة التحرير الشامل، وبعد أيام من إعلان اللواء 35 مدرع بالمحافظة، انشقاق قائد عسكري حوثي كبير من جبهة الصلو.