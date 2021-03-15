شكرا لبحثكم عن خبر بلافتة صغيرة على باصه ...سائق باص أجرة يثير مواقع التواصل الاجتماعي في احدى المدن اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - آثار سائق باص في مدينة تعز مواقع التواصل الاجتماعي بحسن أخلاقه وانسانيته بعد ان علق لافتة صغيرة ذكر فيها تعاونه مع محدودي الدخل والمعدمين .

وكتب سائق الباص على الافتة :" من لا يملك ثمن الأجرة لا يدفع شيء ومن أراد مالا لإكمال طريقه فليطلب؛ كون الباص والأموال التي يملكها السائق هي رزق من الله تعالى".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة السائق ومحتوى اللافتة وسط تعليقات محفزة لأن يصبح الجميع مثله مشيدين بحسن أخلاقه وانسانيته التي تكاد شبه منعدمة في المدينة(حد تعبيرهم) .

ورغم الحرب والاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن الا انه بين الحين والاخر يثبت اليمنيون انهم اصحاب الين قلوب وارق افئدة .