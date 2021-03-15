شكرا لبحثكم عن خبر خمسة عوامل رئيسية وقفت وراء انتصارات الجيش والانهيار السريع لمليشيا الحوثي بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر حكومية، عن العوامل الرئيسية التي ساعدت الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحقيق انتصارات كبيرة في محافظة تعز، ومكنت القوات الحكومية من تحرير مناطق واسعة من قبضة الحوثيين مع انهيار سريع وغير متوقع للمليشيات خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب المصادر، فإن العوامل التي ساعدت تعز في استعادة قوتها هي: (وقوف ومساندة التحالف العربي - الإعداد الجيد والتجاوب مع تخفيف الضغط على مأرب - إعادة بناء الخطط العسكرية بشكل مهني - جاهزية البيئة المحلية وتفانيها مع الجيش - تحول المحافظةإلى قيادة متماسكة).

وللإسبوع الثاني على التوالي، تنفذ القوات الحكومية عمليات عسكرية ضد مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات بمحافظة تعز، وتمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير مناطق واسعة في الريف الغربي لتعز، مع انهيار سريع في صفوف المليشيات الحوثية التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.