شكرا لبحثكم عن خبر المسافة بينهم وبين المدينة 3 كيلومتر فقط.. وسائل إعلام إيرانية تزعم سقوط مأرب بيد الحوثيين خلال سته أيام والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
زعمت وسائل إعلام إيرانية، إن مرتزقة طهران "مليشيا الحوثي الإرهابية"، اصبحت بالقرب من مدينة مأرب، وأن الحوثيين سيدخلون المدينة خلال السته الأيام القادمة.
وقالت قناة "الميادين" الإيرانية، إن مليشيا الحوثي تبعد عن مدينة 3 كيلومتر فقط، وزعمت أن المليشيات حققت تقدما جديد باتجاه مدينة مأرب الغنية بالنفط.
وقال الصحفي الإيراني حسين داريليان، إن مرتزقة بلاده في اليمن سيدخلون مأرب قبل حلول رأس السنة الفارسية في ٢١ مارس الجاري.
وردا على مزاعم إيران، قال سفير اليمن لدى اليونيسكو محمد جميع، إن هذه التصريحات تؤكد أن المعركة في مأرب "إيرانية _ عربية".
وأكد جميح أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، قادرا على دحر المليشيات الحوثية من مأرب، وينهي طموح إيران في المنطقة.
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