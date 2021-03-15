شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: أسر قائد مجاميع مليشيا الحوثي في جبهة المشجح بصرواح مع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر ميدانية، وقوع صيد ثمين، من عناصر وقيادة المليشيا الحوثية في الأسر بأيدي الجيش الوطني في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب(شرقي اليمن).

وقالت المصادر، أن القوات الحكومية تمكنت، فجر اليوم الإثنين، من أسر قائد مجاميع مليشيا الحوثي في جبهة المشجح بصرواح مع العسشرات من عناصر المليشيات الحوثية.

وأضافت، أن القيادي الحوثي "نصار مجد هاشم الرازحي" المكنى بــ "ابو هاجر"، قائد مجاميع المليشيات في المشجح، وقع في قبضة أبطال قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، بالإضافة إلى العشرات من عناصر المليشيات الإرهابية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الوطني، مصرع 45 عنصرا حوثيا وإصابة آخرون في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

ونقل موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، عن قائد عسكري قوله، إن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت هجوما على مواقع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في جبهة المشجح".

وأكد أن الهجوم "أسفر عن مصرع 45 من المليشيا، وجرح آخرين، واستعادة كميات من الأسلحة، وتمكنت قوات الجيش والمقاومة تمكنت خلال الهجوم من تحرير مواقع استراتيجية في ذات الجبهة".

ومنذ مطلع فبراير الماضي تشهد الجبهات المحيطة بمأرب؛ معارك شرسة، تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر كبيرة.