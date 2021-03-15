شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. نازحة تهامية تصرخ :"يانو السلام الأمم المتحدة شتدمرنا ومتواطئة مع الحوثيين" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت نازحة تهامية أن الأمم المتحدة متواطئة مع الحوثيين ولا نية لديها لإحلال السلام في اليمن. وتساءلت : "يانو السلام الأمم المتحدة مامعاها إلا قرارات ولم تنفذها، وسياستها تمضي نحو تدمير اليمن لا أكثر". وناشدت المرأة التهامية تحالف العربي لدعم الجيش الوطني للقضاء على مليشيا الحوثي الإرهابية حتى النصر.

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