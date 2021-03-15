شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش تحرز تقدما جديدا في حجة وسط انهيارات متسارعة في صفوف المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أحرزت قوات الجيش، الأحد، تقدما جديدا في محافظة حجة، شمال غرب البلاد، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وتمكنت قوات الجيش، من تحرير مواقع مهمة في مديرية عبس، عقب هجوم عنيف شنته على مليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار، عقب تكبدها عشرات القتلى والجرحى.

بالتزامن استهدفت قوات الجيش، عربة مدرعة تابعة للمليشيا الحوثية، في المديرية ذاتها، مما أدى إلى تدميرها، ومصرع 5 من عناصر المليشيا.

إلى ذلك لقي القيادي البارز في مليشيا الحوثي، المدعو محمد هادي عجار مصرعه، بنيران أبطال الجيش، في الجبهة ذاتها.