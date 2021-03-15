عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس أركان الجيش: منعنا الحوثي دخول مأرب بمساعدة التحالف

الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365

بعدما أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء الأحد، تقدمها على مختلف الجبهات، مؤكدة تحرير مواقع هامة في مديرية عبس شمال غربي محافظة حجة، أشار رئيس هيئة الأركان صغير حمود، إلى أن جهود قواته بمساندة تحالف دعم الشرعية منعت ميليشيا الحوثي من دخول مأرب.



وأضاف بأن قوات الشرعية قد صدّت هجمات متتالية لميليشيات الحوثي على المحافظة، لافتاً إلى أن عناصر الجيش اليمني مستمرة بتحقيق مزيد من التقدم في مواجهة الميليشيا.

كما تابع أن الشرعية ترحب بكل من يريد السلام والأمن.

مقتل قيادي بارز

وجاء تصريح رئيس أركان الجيش اليمني مساء الأحد، بعد ساعات من إعلان قواته استهداف عربة حوثية مدرعة في مديرية عبس ما أدى إلى تدميرها ومصرع 5 من الميليشيا، بينهم قيادي بارز في الجماعة يدعى محمد هادي عجار.

وسيطر الجيش اليمني، الجمعة الماضية، بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، على قرى المنجورة وبرمان والكازمية والعكاشية والجرف والكلفود والحمراء الشبكة والمعصار والظهر وشعب الدوش.

كما تقدمت قوات الجيش اليمني باتجاه سوق الربوع، ومنطقتي البداح والكدحة في مديرية عبس الساحلية.

كذلك أعلنت وكالة الأنباء اليمنية نقلا عن مصدر عسكري، الأحد، أن القوات المشتركة بالساحل الغربي استهدفت تعزيزات لجماعة الحوثي في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، مؤكدة أن الميليشيا تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح عقب معارك عنيفة في جبهة مثلث البرح وجبال رسيان.