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الجيش الوطني يأسر فصيلا كاملا من الحوثيين في حجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يأسر فصيلا كاملا من الحوثيين في حجة

الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365

أسر الجيش الوطني، الأحد، فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية.

 

وقال العميد عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "أسرنا العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في مأرب".

 

وأضاف: "محاولات الحوثيين للتقدم في صرواح بمحافظة مأرب باءت بالفشل"، مبيناً أن ميليشيات الحوثي اغتالت 15 من شيوخ القبائل ممن رفضوا التعاون مع الميليشيات.

 

تدمير مدرعة ومقتل 5 عناصر حوثية

 

هذا وكشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن تدمير مدرعة تابعة للميليشيات ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس بمحافظة حجة.

 

كما أكد أن قوات الجيش حررت عدداً من المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية في مديرية عبس.

 

وأشار إلى أنه لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم لقوات الجيش وفرار الميليشيا الحوثية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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