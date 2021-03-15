عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 45 حوثيا.. انتصارات مدوية للجيش في مأرب وتدمير مسيرتين

الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365

نجحت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، الأحد، في إحراز تقدم ميداني غربي مأرب، فيما أسقطت طائرتين مسيرتين حوثيتين.



وشنت قوات الجيش اليمني هجوما عسكريا عنيفا على مواقع مليشيات الحوثي في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب شرقي البلاد وكبدت الانقلابيين خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبحسب الجيش اليمني فإن قواته بمشاركة رجال قبائل مأرب "حررت خلال عملية هجومية مواقع استراتيجية في محور المشجح القتالي في مديرية صرواح".

وأشار البيان إلى أن "45 من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لقوا مصرعهم، وجرح آخرين" بالإضافة إلى استعادة الجيش اليمني كميات من الأسلحة.

كما أسقط الجيش اليمني طائرة بدون طيار في جبهة "ماس" إلى الجهة الغربية من محافظة مأرب.

وطبقا لبيان الجيش اليمني فإنه عقب فحص حطام الطائرة المسيّرة تبين أنها إيرانية الصنع.

وأشار البيان أن القوات المشتركة والجيش اليمني في محافظة الضالع نجحت في إسقاط طائرة مسيرة ثانية لمليشيات الحوثي وذلك في بلدة "مريس" شمالي المحافظة، جنوبي البلاد.

في سياق متصل، قال الجيش اليمني، إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية بدأت في طلعات جوية مكثفة على مواقع مليشيات الحوثي في محافظة حجة، غربي البلاد.

وذكر في بيان، إن الغارات جاءت لمساندة عملية عسكرية للجيش اليمني في عزلة "بني حسن" التابعة لمديرية عبس غربي حجة.

وأشار البيان إلى أن تحالف دعم الشرعية شارك بفعالية في المعركة ضد تجمعات مليشيا الحوثي، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكثفت القوات المشتركة والجيش اليمني ورجال القبائل ومقاتلات التحالف من العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثي في الجوف ومأرب والضالع وتعز والحديدة وحجة وصعدة عقب تصعيدها العسكري ورفض كافة جهود السلام الدولية.