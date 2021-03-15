مسؤول بمأرب: وفرنا أعمال لـ 650 مهاجر أفريقي خلال السنوات الماضية

قال مسؤول محلي بمحافظة مأرب، أن السلطة المحلية وفرت خلال السنوات الماضية مئات الأعمال للاجئين والمهاجرين الأفارقة.



وأفاد مدير صندوق النظافة بمأرب محمد عطية "إن الصندوق تعاقد خلال السنوات الثلاث الماضية للقيام بأعمال النظافة والتحسين بالمدينة مع نحو 650 شخص من الأفارقة، يحملون الجنسية الإثيوبية".



وأضاف "أن القانون أجاز لصندوق النظافة التعاقد مع من يرغب في نظافة المدن بشرط عدم تشغيلهم أكثر من ساعات العمل اليومية، وفي حالة الضرورة يمكن تشغيلهم ساعات عمل إضافية مقابل أجر إضافي يقوم بدفعه فور انتهاء العمل".



ولفت عطية إلى "ان الصندوق تمكن من استثمار الموارد البشرية والمساهمة في الحد من بطالة المهاجرين الأفارقة وذلك بالتعاقد مع 650 عامل خلال ثلاثة أعوام".



وأكد إن متوسط أجر العامل بلغ ما يقارب 100دولار أمريكي شهرياً، خلال فترة العمل الرسمي، وفي حالة تكليفهم بالقيام بأعمال إضافية يتم دفع مقابل تلك الأعمال.



وأوضح بأنهم يحظون بكافة الامتيازات الوظيفية للعمال اليمنيين، إضافة إلى قيام الصندوق بتوفير وتأمين السكن لهم، وكذا مطعم مجاني، موفراً لهم كافة وسائل الراحة والتكييف ومرافق الخدمات العامة وتقديم الرعاية الصحية الكاملة.



وتطرق المسؤول إلى جريمة إحراق المليشيا الحوثية للاجئين الإثيوبيين في أحد مراكز الاحتجاز بالعاصمة صنعاء، وندد بتلك الجريمة التي وصفها بـ"الشنعاء".



والأحد الماضي 7 مارس 2021 قتل المئات من اللاجئين الإثيوبيين، حرقاً على أيدي مليشيا الحوثي في سجن مبنى مصلحة الهجرة والجوازات الحوثية بالعاصمة صنعاء، بعد رفضهم تنفيذ أوامر المليشيا بالذهاب للقتال في صفوفها.