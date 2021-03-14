شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تمطر حي منظر بصواريخ الكاتيوشا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية -المدعومة من إيران-، اليوم الأحد 14 مارس، حي منظر الشعبي التابع لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية. وذكرت مصادر محلية أن المليشيات أمطرت الحي السكني بثمانية صواريخ كاتيوشا وثمانية قذائف مدفعية هاون عيار 82 بصورة هستيرية.

وأضافت المصادر أن القصف الهستيري الذي تشنه المليشيات الإرهابية خلّف حالة من الهلع والرعب في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم لا سيما النساء والأطفال، ما قد ينذر بنزوحهم.

وتعرض حي منظر السكني المكتظ بالمنازل الشعبية للقصف والاستهداف الحوثي بصواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية في الأشهر الأخيرة، مخلفة دماراً هائلاً في منازل وممتلكات المواطنين والمساجد والممتلكات العامة والخاصة، ودفع بمئات الأسر إلى النزوح.