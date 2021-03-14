شكرا لبحثكم عن خبر مجلي: اغتيال 15 شيخا قبليا رفضوا التعاون مع الحوثيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال المتحدث العسكري للقوات الحكومية اليمنية، عبده مجلي، إن جماعة الحوثي، اغتالت 15 من شيوخ القبائل ممن رفضوا التعاون معها.
وأشار، العميد مجلي، إلى أسر العشرات من عناصر الحوثيين في مأرب، وأكد أن محاولات الحوثيين للتقدم في صرواح بمحافظة مأرب باءت بالفشل.
وكان تلفزيون العربية، قد ذكر، أن فصيلا كاملا من الحوثيين تم أسرهم بيد القوات الحكومية في حجه.
وفي حجه أيضا تم تدمير مدرعة تابعة للحوثيين ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس.
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