الحكومة تستنفر الكهرباء المستأجرة استعدادا للصيف بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - *استجابة لدعوة محافظ عدن المؤسسة العامة للكهرباء توجه شركات الطاقة المستأجرة برفع القدرة التوليدية لدرجاتها العليا*

خاص - عدن

كشفت مصادر مطلعة أن محطات الطاقة المستأجرة في العاصمة عدن سترفع توليد محطاتها للدرجة القصوى بناءا على توجيهات قيادة مؤسسة الكهرباء التي جاءت استجابة بطلب من محافظ العاصمة عدن احمد حامد لملس.

وفي مذكرة موجهه من المحافظ لملس قبل أيام الى المؤسسة العامة للكهرباء طالب خلالها بضرورة رفع توليد الطاقة في المحطات المستأجرة في عدن نتيجة إرتفاع أحمال الطاقة جراء إرتفاع درجات الحرارة ايذانا بحلول فصل الصيف في المدينة.

وعطفا على مذكرة محافظ عدن المرفوعة الى مدير عام مؤسسة الكهرباء عبدالقادر باصلعة، فقد وجه الاخير قيادة شركات الطاقة المستأجرة في عدن بسرعة رفع القدرة التوليدية للمحطات الى القدرة الاساسية لها والمتفق عليها في العقود المبرمة معها والتي سيصل آجمالي توليدها الى 175 ميجا وات.

ونصت توجيهات قيادة مؤسسة الكهرباء برفع قدرة توليد المحطات المستاجرة للتوليد الأساسي المتفق عليه في العقود المبرمة كالاتي:

شركة السعدي: 60 ميجاوات

شركة سابسون: 40 ميجاوات

شركة العليان: 40 ميجاوات

شركة الأهرام: 35 ميجاوات

وأكدت المصادر أن رفع قدرات توليد محطات الطاقة المستأجرة سيساهم في زيادة الانتاج ومواجهة الاحمال والاستهلاك الذي بدأ يتزايد خلال الايام الماضية جراء إرتفاع طفيف في درجات الحرارة، لاسيما وان نشرات الكهرباء كشفت ان الاحمال بلغت نحو اكثر من 350 ميجا وتوسع العجز الى اكثر من 200 ميجا وات.

وأضافت المصادر أنه من المنتظر ان يتم بدء رفع التوليد في المحطات المستاجرة بعدن من يوم غد الاثنين بعد تأمين الاحتياج الفعلي للوقود المطلوب لتشغيل المحطات بقدراتها القصوى.

الجدير بالذكر أن فصل الشتاء ينخفض توليد المحطات المستأجرة في عدن الى نحو 100 ميجاوات، وبحسب الاتفاقيات المبرمة معها التي تنص أن ترفع المحطات توليدها الى الدرجة القصوى خلال فصل الصيف وتصل اجماليها الى نحو 175 ميجا موزعة على أربع شركات طاقة مستأجرة.