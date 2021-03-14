شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني: إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة، تابعة لميليشيات الحوثيين، في محافظة الضالع، شمالي البلاد.



ونقل موقع "سبتمبر نت"، عن الناطق باسم الجيش قوله "إن دفاعات الجيش الجوية، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أثناء تحليقها فوق أجواء منطقة مريس شمالي الضالع".

وأوضح المصدر أن الطائرة المفخخة "إيرانية الصنع، وتطلق عليها مليشيا الحوثي (صماد 4) وأن الجيش فجرها قبل أن تصل إلى هدفها".