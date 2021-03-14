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الجيش الوطني: إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

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أعلن الجيش الوطني اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة، تابعة لميليشيات الحوثيين، في محافظة الضالع، شمالي البلاد.

 

ونقل موقع "سبتمبر نت"، عن الناطق باسم الجيش قوله "إن دفاعات الجيش الجوية، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أثناء تحليقها فوق أجواء منطقة مريس شمالي الضالع".

 

وأوضح المصدر أن الطائرة المفخخة "إيرانية الصنع، وتطلق عليها مليشيا الحوثي (صماد 4) وأن الجيش فجرها قبل أن تصل إلى هدفها".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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