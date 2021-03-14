القوات المشتركة تستهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي بمديرية مقبنة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استهدفت القوات المشتركة بالساحل الغربي، اليوم تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.



وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن معارك عنيفة اندلعت بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي في جبهة مثلث البرح وجبال رسيان، تكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأوضح أن مدفعية اللواء الرابع عشر عمالقة واللواء 22 مشاة دكّت تعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثي في أطراف مدينة البرح وتمكنت من تدمير أطقم محملة بعشرات المسلحين الحوثيين ومعدات عسكرية تابعة للمليشيات.