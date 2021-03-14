تربوي بـ"صنعاء" عجز عن سداد إيجار منزله فأودع خلف قضبان السجن 

المنامة - ياسر ابراهيم - أودع التربوي "عادل أبو أصبع"، اليوم الأحد، خلف قضبان السجن بصنعاء، بعد عجزه عن سداد إيجار منزله؛ نتيجة استمرار قطع المرتبات للعام الخامس على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن التربوي عادل أبو أصبع أودع اليوم خلف قضبان السجن؛ نتيجة عدم قدرته على سداد إيجار منزله، بعد تراكم الديون عليه، منذ انقطاع مرتبات الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويعاني الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أوضاعًا مأساوية؛ جراء استمرار قطع مرتباتهم من قبل المليشيا، رغم الأموال الطائلة التي تقوم بتحصيلها يوميًا من الضرائب والجمارك وغيرها.

وأدى انقطاع المرتبات على الموظفين التربويين في مناطق سيطرة الحوثي إلى لجوء بعضهم للعمل في أعمال أخرى، وترك المدارس لعدم قدرتهم على توفير لقمة العيش لأطفالهم.

ولم تكتف مليشيا الحوثي بقطع مرتبات التربويين في مناطق سيطرتها بل قامت باختطاف المئات منهم وتفجير منازلهم.

وكان مصدر نقابي قد كشف عن مقتل وإصابة أكثر من 4200 تربوي بنيران مليشيا الحوثي منذ بداية الانقلاب في سبتمبر 2014.

وأصدر عدد من النشطاء والمثقفين بيانًا تضامنيًا مع التربوي أبو أصبع، بعد إيداعه خلف قضبان السجن؛ لعجزه عن سداد إيجار منزله، نتيجة انقطاع المرتبات للعام الخامس على التوالي.

وأكد البيان، أن الدولة التي لا تعطي موظفيها رواتب منذ اكثر من ست سنوات، هي دولة متوحشة، ولا تمت بصلة للقيم الأخلاقية والشرائع السماوية والقوانين الوضعية". حسب وصفهم.