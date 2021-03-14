شكرا لبحثكم عن خبر 3 تعليمات من «التعليم السعودية» لمنسوبيها للحد من انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا وصفته بـ«العاجل والهام»، وجّهته لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية «بنين – بنات» والمعاهد ورياض الأطفال؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت المصادر، إن وزارة التعليم طالبت مديري وقادة المدارس بضرورة تفعيل تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد من قِبَلِ الجميع في مداخل مقرات العمل.

وأشارت مصادر «عاجل»، إلى أن الوزارة شددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ولبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات والمصافحة والالتزام بالنظافة العامة وغسل اليدين والتعقيم واتباع جميع الإجراءات الاحترازية الموصى بها.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن وزارة التعليم أكدت الاستمرار في تقديم الخدمات للمراجعين عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

ومن المقرر أن تتابع وزارة التعليم تطبيق الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس للإجراءات الاحترازية من قِبَلِ الجهات المعنية واتخاذ اللازم بحق أي مخالف وفق الأنظمة، بحسب مصادر «عاجل» التي أكدت ضرورة أخذ توقيع منسوبي الوزارة على التعميم للتقيد بموجبه.