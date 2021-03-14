شكرا لبحثكم عن خبر الوزير كلشات المهري يتفقد العمل بمحطة المنصورة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكتب الاعلامي-عدن

قام وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات المهري، اليوم، بزيارة تفقدية لمحطة كهرباء المنصورة للاطلاع على وضع المحطة وطبيعة العمل فيها.

وخلال الزيارة، التي رافقه فيها الوكيل المساعد عبدالحكيم فاضل، استمع معالي الوزير من مدير المحطة المهندس جمال ..... إلى شرح مفصل عن طبيعة ومكونات المحطة ووضع المولدات فيها ومستوى جاهزيتها الفنية والصعوبات الماثلة.

ووجه الوزير كلشات بالتسريع في عمليات الصيانة للمولدات "1" و"6" لتكون جاهزة لدخول الخدمة.

وأوضح الوزير أن قطع الغيار المطلوبة لهذين المولدين تم اعتمادها بمبلغ 390 ألف يورو وتم فتح الاعتماد المستندي لها، حاثاً المعنيين على متابعة شرائها وشحنها في أسرع وقت ممكن.

كما اطلع الوزير كلشات على غرفة التحكم الرئيسية للشبكة الوطنية، مستمعا من المختصين لشرحٍ عن طبيعة العمل فيها ، موجهاً بضرورة العمل الجاد والدؤوب وأن يكون الجميع على قدر المسؤلية الملقاة على عاتقهم.

وتعتبر محطة المنصورة رئيسية ومهمة في تركيبة المنظومة كونها ترتكز عليها الأحمال وتتحكم بالمنظومة بشكل عام في العاصمة المؤقتة عدن.