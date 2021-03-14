شكرا لبحثكم عن خبر مدير الشيخ عثمان يتفقد سير إمتحانات الفصل الدراسي الثاني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - محمد القادري :
تفقد مدير عام مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن ، الدكتور وسام معاوية سعيد ، اليوم " الأحد " ، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات التعليم الأساسي والثانوي في عدد من مدارس المديرية ، والتي دشنت يوم أمس " السبت ".
حيث أطلع الدكتور معاوية ، ومعه أمين عام المجلس المحلي بالمديرية ، سلال السيد محمد ، علی سير الامتحانات بمدارس " عمر المختار ، المصموم ، ثانوية الفقيد عثمان عبده " ، واستمعا من مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية ، أنور محضار راجح ، إلی شرح تفصيلي حول مستوى سير الأمتحانات والصعوبات التي يتم مواجهتها ، وكذا الجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم.
وأشاد مدير عام الشيخ عثمان ، الدكتور وسام معاوية ، بالانضباط داخل القاعات الإمتحانية في المدارس ، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لإنجاح الامتحانات وتهيئة الأجواء للطلاب بما يكفل تأدية الإمتحانات بكل يسر وسهولة ، متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح.
كما أشاد مدير عام مديرية الشيخ عثمان ، الدكتور وسام معاوية ، خلال جولته بعدد من قاعات الإمتحانات ، بالإحترازات الصحية المعمول بها من خلال التباعد الإجتماعي ولبس الكمامات الطبية وإجراءات التعقيم التي قامت بها المدارس للقاعات وأيادي الطلاب.
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