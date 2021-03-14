شكرا لبحثكم عن خبر سكرتير محافظ عدن يزور مكتب منتدى التنمية السياسية عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/خاص - عاد نعمان أستقبل المدير المالي والاداري في منتدى التنمية السياسية عدن السيد/علاء فضل, صباح اليوم, السكرتير الخاص بمحافظ محافظة عدن السيد/محمد الجنيدي, وذلك لتباحث سبل التعاون وأوجه الشراكة بين المكتبين. جرى خلال اللقاء تقديم نبذة واضحة وشاملة عن المنتدى وطبيعة عمله, والمشاريع والبرامج التي ينفذها المنتدى على مستوى البلاد, ومدينة عدن خاصة. تطرق النقاش إلى تباحث أوجه التعاون وعلاقة الشراكة بين ديوان المحافظة والمنتدى, كما تناول الدعم اللوجستي والفني الذي يمكن أن يقدمه المنتدى للكادر في مكتب المحافظ, والموظفين في مكاتب ديوان المحافظة, وكذا المحليات في المديريات; بما يسهم في تدعيم توجهات السلطة المحلية في عدن; لتحقيق إصلاح عام وتحسين أوضاع في كافة المستويات والأصعدة. يعتزم الجانبان عقد لقاء آخر مكمل خلال الأيام القليلة القادمة; لوضع اللبنة الأولى لبرنامج العمل المشترك بين مكتب المحافظ والمنتدى. من جانب آخر, تعمل مجموعة مشاورات عدن, ضمن برنامج "دعم الحوار السياسي", الذي ينفذه المنتدى, على تقديم الإستشارات والحلول لمعالجة قضايا مختلفة في عدن; لتستعيد المدينة هويتها ومكانتها ودورها الريادي, وأصدرت المجموعة مؤخراً كتاب رؤيتها الخاصة للنهوض بأوضاع مدينة عدن, كما سلمت المحافظ ورقة سياسات عامة حول العملية التربوية التعليمية في عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر سكرتير محافظ عدن يزور مكتب منتدى التنمية السياسية عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.