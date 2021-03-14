لقاء تشاوري يستعرض آلية تطبيق تشريعات الخدمة المدنية بالمكلا

واستعرض اللقاء آلية تطبيق تشريعات الخدمة المدنية في اجراء الاجازات والانتداب والتفريغ والإعارة ومراجعها القانونية وضبط الحضور والانصراف وساعات الدوام، وحصر بيانات الموظفين والمتعاقدين بالمرافق وتطبيق الأرشفة الالكترونية ونقل كافة مدراء شؤون الموظفين اداريا الى مكتب الخدمة.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضرموت اليوم، لقاءا تشاوريا ضم مدراء شؤون الموظفين في مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة