شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء تشاوري يستعرض آلية تطبيق تشريعات الخدمة المدنية بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضرموت اليوم، لقاءا تشاوريا ضم مدراء شؤون الموظفين في مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة.



واستعرض اللقاء آلية تطبيق تشريعات الخدمة المدنية في اجراء الاجازات والانتداب والتفريغ والإعارة ومراجعها القانونية وضبط الحضور والانصراف وساعات الدوام، وحصر بيانات الموظفين والمتعاقدين بالمرافق وتطبيق الأرشفة الالكترونية ونقل كافة مدراء شؤون الموظفين اداريا الى مكتب الخدمة.