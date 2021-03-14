الصناعة وشركة المطاحن تناقشان المتغيرات السعرية لمادة الدقيق وضمان توفرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، اليوم بعدن، مع مدير عام الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال وهران بدر، المتغيرات السعرية لمادة الدقيق والسلع الغذائية مع قدوم شهر رمضان.



وفي اللقاء الذي حضره نائب الوزير سالم الوالي، أشاد الاشول بجهود الشركة التي تنفذ حملات ميدانية لبيع الدقيق بشكل مباشر للمواطنين.

وسبق ان اتفقت الوزارة مع الشركة على تغطية السوق بأربع مراكز بيع مباشر موزعة على مدينة عدن بأسعار محددة وعبوات متوسطة ٢٥ كيلو ليستفيد منها المواطن بدرجة رئيسية، واتباع آلية التوزيع على محافظات لحج أبين والضالع خلال الأسابيع القادمة.

وأكد الأشول، أن الوزارة مستمرة عبر مكاتبها في الدور الرقابي لأي مخالفات تموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية، لضمان توفر السلع وتغذية المخزون الاستراتيجي العام بالتنسيق مع القطاع الخاص بما يخدم المواطن.

من جانبه ابدى وهران، استعداد الشركة للتعاون والمشاركة في المعرض الرمضاني، وتغطية السوق المحلي بمادة الدقيق من خلال مراكز البيع المباشر للمواطنين في المحافظات، وبسعر محدد للحد من التلاعب.