رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة المناضل شكيب حمزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى مجد شكيب حمزة، في وفاة والده المناضل العميد شكيب عبدالله حسين حمزة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



وأشاد الدكتور بن دغر في البرقية، بمناقب الفقيد وتضحياته الوطنية، ودوره النضالي الكبير في ثورة 14 أكتوبر، حيث كان من مؤسسي حزب جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل حينها التي ناهضت الاحتلال البريطاني لجنوب الوطن.

وأكد رئيس مجلس الشورى، على أن اليمن خسرت برحيله أحد رجالاتها الأوفياء والمخلصين الذين كان لهم فضل المبادرة والصمود والمقاومة حتى نيل الاستقلال وقيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.

وعبر الدكتور بن دغر عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وكل محبيه والى رفاقه في حزب جبهة التحرير، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.