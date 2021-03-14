الرئيس هادي يعزي في وفاة المناضل العميد شكيب حمزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى مجد شكيب حمزة، عزاه فيها بوفاة والده المناضل العميد شكيب عبدالله حمزة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



وأشاد الرئيس، بمناقب الفقيد وتضحياته في خدمه وطنه ومجتمعه، حيث كأن أحد مناضلي ثورة 14 أكتوبر، ومن مؤسسي جبهة التحرير، وكان أحد المناضلين الأوفياء والمخلصين الذين كان لهم فضل المبادرة والصمود والمقاومة حتى نيل الاستقلال في 30 من نوفمبر

وعبرً عن خالص العزاء وصادق المواساة لاسرة وذوي الفقيد، وكل محبيه ورفاقه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.