قوات الجيش الوطني تواصل التقدم بمديرية عبس بمحافظة حجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

واصلت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، تقدمها في مديرية عبس بمحافظة حجة، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي، إن قوات الجيش حققت اليوم الأحد تقدماً جديداً باتجاه مركز عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس، بعد أن تمكنت من تأمين المواقع التي حررتها خلال اليومين الماضيين.

وأكد أن المعارك التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من المليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية شارك بفعالية في المعركة مستهدفاً تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثية، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير دبابة وعربة BMB.