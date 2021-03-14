شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ عثمان المخلافي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية العربية الألمانية عبدالعزيز عثمان وإلى السفير محمد عثمان وإخوانه، عزاهم فيها بوفاة والدهم الشيخ عثمان دبوان المخلافي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأداره الوطنية والنضالية وإسهاماته المجتمعية والخيرية، معربا عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل المخلافي، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.