محافظ الحديدة ومدير فرع المجلس الدنماركي للاجئين يناقشان الأوضاع الإنسانية لنازحي المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ الحديدة الدكتور حسن طاهر، في الخوخة، اليوم، مدير فرع المجلس الدنماركي للاجئين ريتشل باترسون، وناقش الأوضاع الإنسانية للنازحين في المحافظة وأنشطة المنظمة في الحماية وإدارة المخيمات.



واستعرض المحافظ طاهر عددا من القضايا الانسانية التي لا يزال يعاني منها النازحون في الحديدة ..مؤكدا استعداد قيادة السلطة المحلية التعاون في تقديم البيانات والمعلومات حول الوضع الانساني في المحافظة وتسهيل مهام المنظمات العاملة فيها.

وعبر المحافظ عن تقديره للمنظمات الانسانية المحلية والدولية التي عملت على التخفيف من حدة الاوضاع الانسانية في ظل الحرب التي تشنها الميليشيا الانقلابية ومحاولاتها المستمرة في تهجير المواطنين.

من جانبها، قدمت ريتشل باترسون شرحا مفصلا عن أنشطة ومشاريع المجلس الدنماركي في المحافظة، مؤكدة أن المجلس سيقدم كل ما يستطيع للتخفيف من معاناة النازحين.