شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة تعز يتفقد المناطق المحررة غربي المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي اليوم، المناطق المحررة مشيدا بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال غرب مدينة تعز.



وخلاله لقائه بعدد من القيادات العسكرية نقل المخلافي إلى الأبطال في الخطوط الأمامية تحيات قيادة المحافظة والقيادة السياسية والعسكرية، بمناسبة الانتصارات التي حققوها في مختلف الجبهات مؤكدا أن الجميع يقف خلف الجيش الوطني لاستكمال معركة التحرير.

وثمن التضحيات التي قدّمها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ..مؤكدًا أن السلطة المحلية اعلنت التعبئة لدعم وإسناد الجيش الوطني لاستكمال تحرير المحافظة بشكل كامل .