اخبار الخليج / اخبار اليمن

وكيل محافظة تعز يتفقد المناطق المحررة غربي المحافظة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة تعز يتفقد المناطق المحررة غربي المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي اليوم، المناطق المحررة مشيدا بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال غرب مدينة تعز.

 

وخلاله لقائه بعدد من القيادات العسكرية نقل المخلافي إلى الأبطال في الخطوط الأمامية تحيات قيادة المحافظة والقيادة السياسية والعسكرية، بمناسبة الانتصارات التي حققوها في مختلف الجبهات مؤكدا أن الجميع يقف خلف الجيش الوطني لاستكمال معركة التحرير.

 

وثمن التضحيات التي قدّمها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ..مؤكدًا أن السلطة المحلية اعلنت التعبئة لدعم وإسناد الجيش الوطني لاستكمال تحرير المحافظة بشكل كامل .

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا