شكرا لبحثكم عن خبر مصرع 60 حوثيا وتدمير آليات عسكرية.. الجيش الوطني يحرر مديرية جديدة بالكامل في محافظة حجة(تطورات متسارعة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاحد، من انتزاع مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية شمال محافظة حجة.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت من تحرير منطقة بني حسن في مديرية عبس بالكامل بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني أحبطت سلسلة هجمات حوثية من شمال شمال غرب حجة وبادرت بتنفيذ هجوم معاكس تمكنت خلاله من تحرير منطقة بني حسن بالكامل.

وأكدت المصادر أن مصرع قرابة 60 عنصرا من ميليشيا الحوثي واحراق دبابة وعربة بي إم بي وطقما كان يحمل تعزيزات وذخيرة.

وأشار المصدر إلى أن المواجهات ماتزال جارية حتى لحظة كتابة الخبر وسط تقدم لقوات الجيش الوطني.