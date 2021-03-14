شكرا لبحثكم عن خبر خمس مهن لا ينطبق عليها نظام إلغاء الكفالة في السعودية (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يبدأ اليوم الأحد العمل بنظام إلغاء الكفالة في السعودية، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية. ولن تشمل المبادرة خمس مهن جاءت على النحو التالي (السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي والبستاني). وتتضمن المبادرة ثلاث خدمات : خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة. ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار لصاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية. المصدر: سبق Rt

كانت هذه تفاصيل خبر خمس مهن لا ينطبق عليها نظام إلغاء الكفالة في السعودية (تعرف عليها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.