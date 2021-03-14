شكرا لبحثكم عن خبر وفاة جندي في عدن "غرقا" أثناء ممارسة مهنة الصيد البحري بسبب توقف صرف مرتبات الجيش منذ أشهر طويله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت مدينة عدن يوم الاحد حادثة محزنة وصادمة عقب غرق عسكري بمياه البحر عقب محاولته امتهان الاصطياد.

وتحول المواطن نصر عبدالرحمن الشقاع الى ممارسة مهنة الاصطياد بسبب توقف صرف رواتب الجيش.

وغادر الشقاع على متن قارب صغير من منطقة جولد مور حيث امتهن الاصطياد في محيط المنطقة لكنه لم يعد.

وظلت اسرته تبحث عنه حتى تم العثور عليه جثة هامدة بسواحل البريقة.

وتعرض قارب الشقاع للانقلاب في عرض البحر ليغرق في مياهه التي قصدها طلبا للرزق وهربا من توقف صرف المرتبات.

من احمد العمودي