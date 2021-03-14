شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة علوي العواضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى القائم بأعمال سفير اليمن في نيروبي عبدالسلام العواضي وإخوانه وكافة ال عواض، في وفاة علوي أحمد العواضي مستشار السفارة اليمنية في البحرين، الذي وافته المنية بعد أن قضى معظم حياته في خدمة الوطن.



وأشاد بن دغر في البرقية، بمناقب الفقيد وادواره الوطنية في مختلف المواقع القيادية التي تقلدها، واسهاماته المجتمعية وحبه لعمل الخير وإصلاح ذات البين .. معبراً عن أحر تعازيه وصادق مواساته لاسرة وذوي الفقيد..سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.