بدء برنامج تدريبي للكوادر الاحصائية بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم بمحافظة شبوة برنامج تدريبي للكوادر الاحصائية بالمحافظة، ينظمها مكتب الجهاز المركزي للاحصاء بالمحافظة ولمدة يومين بمشاركة 50 مشاركاً ومشاركة.



وسيتلقى المشاركون في البرنامج محاضرات علمية مكثفة حول كيفية التعامل مع البيانات والمعلومات الاحصائية في كافة المرافق العامة للدولة بالمحافظة.

وفي افتتاح الدورة، أكد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق على أهمية البرنامج للارتقاء بالعمل الإحصائي في المحافظة وتوظيفه في خدمة برامج وتنمية القطاعات الادارية والاقتصادية بالمحافظة.

بدوره أوضح مدير عام فرع الجهاز بالمحافظة مهدي البورق، أن هذا البرنامج يأتي في إطار اعادة بناء الادارات الاحصائية بالمحافظة وتفعيل اعمالها والاهتمام بتنمية قدرات كوادرها.