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العوج وعرمان يناقشان ترتيب وإصلاح الوضع القانوني لشركات الهاتف النقال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

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ناقش وزيرا الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور، نجيب العوج، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان ، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، سير عمل الفريق القانوني والفني المكلف بدراسة ومراجعة وتقييم أوضاع شركات الهاتف النقال .

 

وتطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة الجهود المشتركة لترتيب وإصلاح الوضع القانوني لهذه الشركات وإستكمال عملية نقل مكاتب ومقرات الشركات للعاصمة المؤقتة عدن ومباشرة عملها .

 

كما ناقش اللقاء كيفية تشجيع الشركات للاخرى للإستثمار وتسهيل عملها، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الداعية لتقديم خدمات أفضل بعيدا عن تدخل مليشيات الحوثي وتلاعبها المستمر بخدمات الاتصالات، واحتكار الخدمة .

 

وأستعرض اللقاء الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام شركات الاتصال في البلاد، المعالجات اللازمة لها .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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