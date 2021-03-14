العوج وعرمان يناقشان ترتيب وإصلاح الوضع القانوني لشركات الهاتف النقال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزيرا الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور، نجيب العوج، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان ، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، سير عمل الفريق القانوني والفني المكلف بدراسة ومراجعة وتقييم أوضاع شركات الهاتف النقال .



وتطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة الجهود المشتركة لترتيب وإصلاح الوضع القانوني لهذه الشركات وإستكمال عملية نقل مكاتب ومقرات الشركات للعاصمة المؤقتة عدن ومباشرة عملها .

كما ناقش اللقاء كيفية تشجيع الشركات للاخرى للإستثمار وتسهيل عملها، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الداعية لتقديم خدمات أفضل بعيدا عن تدخل مليشيات الحوثي وتلاعبها المستمر بخدمات الاتصالات، واحتكار الخدمة .

وأستعرض اللقاء الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام شركات الاتصال في البلاد، المعالجات اللازمة لها .