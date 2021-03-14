محافظ عدن يتفقد سير العمل بمكتب التربية والتعليم ويكرم المنتخب المدرسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الأحد، سير العمل في مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



وأستمع المحافظ من مدير عام المكتب، الدكتور، محمد الرقيبي إلى شرحٍ وافٍ عن وضع القطاع التربوي والتعليمي في عدن، وجُملة المشكلات التي تواجهها قيادة المكتب في تسيير العملية التعليمية والأنشطة المختلفة، واستعدادات المكتب لامتحانات النقل للمرحلتين التعليميتن الأساسية والثانوية، التي دشنت اليوم الأحد في مدارس المحافظة .

وحثّ المحافظ لملس قيادة مكتب التربية والتعليم على شحذ الهمم ومضاعفة الجهود لإنجاح امتحانات هذا العام من خلال تهيئة الأجواء للطلاب والالتزام بالاحترازات الصحية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

إلى ذلك، قام محافظ عدن لملس بتكريم منتخب عدن المدرسي لكرة القدم، الحائز على مركز الوصيف في البطولة المدرسية للمحافظات المحررة التي أقيمت بعدن مؤخرا.

وأشاد المحافظ بالانجاز الذي حققه المنتخب، مؤكدا حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية بالأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة المدرسية.

ووجّه المحافظ لملس مكتب التربية والتعليم بتنظيم المزيد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تنمي ابداعات الطلاب والشباب وتصقل مواهبهم لتفريغ طاقاتهم فيما يعود عليهم ومدينتهم ووطنهم بالفائدة.