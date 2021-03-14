شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة الشيخ عثمان المخلافي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس، عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى المستشار للشؤون الإقتصادية، وأمين عام الغرفة التجارية والصناعية العربية الألمانية عبدالعزيز المخلافي، وإخوانه في وفاة والدهم الشيخ عثمان دبوان المخلافي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال وخدمة المجتمع.

