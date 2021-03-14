محافظ تعز يناقش سير العملية المالية والإقتصادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم مع مدير فرع البنك المركزي اليمني ومدراء البنوك التجارية والاهلية وشركات الصرافة سير الاوضاع المالية والاقتصادية بالمحافظة .



وشدد اللقاء على ضرورة قيام فرع البنك المركزي بتعز بواجبه في الرقابة على البنوك وشركات الصرافة بموجب لوائح وانظمة البنك المركزي اليمني وقيام البنوك التجارية والاسلامية بإيداع السيولة النقدية بصورة دورية لحسابتها طرف البنك المركزي اليمني فرع تعز ويمنع عليهم الاحتفاظ باي مخزون نقدي يزيد عن المبلغ المؤمن عليه من قبل تلك البنوك.

وأقر اللقاء النزول الميداني للمختصين في فرع البنك المركزي تعز الى البنوك للتأكد من عدم قيام البنوك بإيداع السيولة لدى البنك المركزي وعدم الاحتفاظ بها والزام كافة البنوك بقبول ايداعات عملاءها و الصرف لهم او التحويل وبحسب طلبهم .

وفي اللقاء استمع المحافظ من مدير فرع البنك المركزي اليمني معاذ البركاني ومدراء البنوك الاهلية وشركات الصرافة الى شرح حول واقع العمل المصرفي ومستوى الأداء والمعوقات والصعوبات التي تعترض هذا القطاع في أداء دوره التنموي المأمول .

وأكد المحافظ شمسان على دور البنوك التجارية والاهلية بالمحافظة وما لها من دور في تحسين الأوضاع الاقتصادية بالمحافظة وتوفير السيولة النقدية المالية وتنشيط حركة الاقتصاد بواسطة أنشطتها وتعاملاتها المختلفة ومؤازرة التوجهات الجديدة للسلطة المحلية بالمحافظة .. مشددأً على أهمية التعاون المشترك بين فرع البنك المركزي اليمني والبنوك الأهلية والتجارية والتنسيق بين هذه البنوك وجمعيات الصرافة في تسيير الحركة النقدية والمالية بعيدا عن التلاعب واستغلال الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها المحافظة .

واضاف أن السلطة المحلية تبذل جهود كبيرة لتسهيل عمل البنوك وحل كل المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل البنوك التجارية والاهلية بما يخدم تنشيط الاوضاع الاقتصادية بالمحافظة.