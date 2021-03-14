شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 2400 سلة غذائية للنازحين في مخيم السويداء بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم 2400 سلة غذائية، لـ 1200 أسرة نازحة في مخيم السويداء بمحافظة مأرب.



وأوضح مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة سيف مثنى أن مخيم السويداء يأوي عشرات الأسر النازحة والمهجرة من مخيمات النزوح التي استهدفتها المليشيات في أطراف محافظة مأرب.