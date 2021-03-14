شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 25 حوثيا في معارك شرسة مع الجيش الوطني في محافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل 25 حوثيا، الأحد، في معارك شرسة مع الجيش الوطني في محافظة حجة، فيما دكت القوات المشتركة تعزيزات للمليشيات بمحافظة تعز.



وتحاول مليشيات الحوثي استعادة المناطق التي فقدتها اليومين الماضين في حجة وتعز بدفع تعزيزات كبيرة لخطوط النار، فيما يستمر الجيش اليمني والقوات المشتركة التقدم بشكل ثابت.

وقال الجيش الوطني، في بيان، إن قواته حررت عددا من المواقع العسكرية التي كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية في مديرية "عبس" إلى الجهة الغربية من حجة المطلة على البحر الأحمر.

وأشار إلى أن المعارك لاتزال تجري بوتيرة ضارية وسط تقدم ثابت للجيش الوطني وتهاوي دفاعات مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.