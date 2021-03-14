محافظ المهرة يطلع على سير العمل في النيابات ومشروع مارينا السياحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

إطلع محافظ المهرة، محمد علي ياسر، اليوم الأحد، على أوضاع وسير العمل في النيابات بالمحافظة .



وأستمع من عضو نيابة إستئناف المحافظة القاضي عبدالله ابراهيم بن مزروع، إلى شرح حول الاحتياجات والصعوبات التي تواجه العمل القضائي وسبل تجاوزها .. مشيدأً بالجهود التي تبذلها السلطة القضائية في المحافظة، في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تعيشها البلاد.

وأكد على وقوف ودعم السلطة المحلية للأجهزة القضائية للقيام بدورها في تحقيق العدالة والبت في القضايا لما لذلك من دور في استتباب الأمن والحفاظ على السلم الاجتماعي.

إلى ذلك إطلع محافظ المهرة على سير العمل في مشروع مدينة المارينا السكنية السياحية بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، والذي تنفذه وتموله شركة المارينا للاستثمار والتطوير العقاري.

وأستمع من القائمين على المشروع إلى شرح حول مكونات المشروع الذي يضم 600 وحدة سكنية بنظام الفلل والشقق السكنية المتنوعة التي تناسب مختلف شرائح المجتمع من ذوي الدخل المتوسط والمحدود إضافة إلى جزء من المشروع مخصص شقق تمليك للشباب، وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل إلى .. مؤكداً أهمية هذا المشروع الذي يعتبر مشروعا استثماريا سيخدم محافظة المهرة ومواطنيها بما يمتلكه من مواصفات ومميزات سكنية وترفيهية.

كما اكد المحافظ أكد أن السلطة المحلية ستقدم التسهيلات أمام تنفيذ المشروع الذي يعد واجهة سياحية للمحافظة وإضافة نوعية لمجال الاستثمار بالمهرة.