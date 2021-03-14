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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 50 كرسيا متحركا لذوي الاحتياجات الخاصة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
وزعت مؤسسة إيلاف التنموية الخيرية بالشراكة مع مؤسسة تحدي لرعاية وتأهيل المعاقين، اليوم بمدينة مأرب 50 كرسيا متحركا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة.
وأشاد وكيل المحافظة محمد المعوضي بالتدخلات الانسانية المهمة لمؤسستي إيلاف وتحدي في محافظة مأرب ودورهما في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للتغلب على إعاقاتهم وتمويل مشاريع مدرة للدخل لأسرهم لتحسين اوضاعهم المعيشية.
فيما دعا مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي كافة المنظمات المحلية والدولية الى دعم مشاريع تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإكسابهم المهارات والحرف التي تجعلهم أعضاء فاعلين ومنتجين ودمجهم في المجتمع واخراجهم من دائرة الاحتياج إلی دائرة الانتاج.