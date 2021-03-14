اخبار الخليج / اخبار اليمن

توزيع 50 كرسيا متحركا لذوي الاحتياجات الخاصة بمأرب

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 50 كرسيا متحركا لذوي الاحتياجات الخاصة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت مؤسسة إيلاف التنموية الخيرية بالشراكة مع مؤسسة تحدي لرعاية وتأهيل المعاقين، اليوم بمدينة مأرب 50 كرسيا متحركا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة.

 

وأشاد وكيل المحافظة محمد المعوضي بالتدخلات الانسانية المهمة لمؤسستي إيلاف وتحدي في محافظة مأرب ودورهما في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للتغلب على إعاقاتهم وتمويل مشاريع مدرة للدخل لأسرهم لتحسين اوضاعهم المعيشية.

 

فيما دعا مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي كافة المنظمات المحلية والدولية الى دعم مشاريع تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإكسابهم المهارات والحرف التي تجعلهم أعضاء فاعلين ومنتجين ودمجهم في المجتمع واخراجهم من دائرة الاحتياج إلی دائرة الانتاج.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا