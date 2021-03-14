توزيع 50 كرسيا متحركا لذوي الاحتياجات الخاصة بمأرب

فيما دعا مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي كافة المنظمات المحلية والدولية الى دعم مشاريع تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإكسابهم المهارات والحرف التي تجعلهم أعضاء فاعلين ومنتجين ودمجهم في المجتمع واخراجهم من دائرة الاحتياج إلی دائرة الانتاج.

وزعت مؤسسة إيلاف التنموية الخيرية بالشراكة مع مؤسسة تحدي لرعاية وتأهيل المعاقين، اليوم بمدينة مأرب 50 كرسيا متحركا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة.

محمد يوسف

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