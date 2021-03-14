العكبري يرأس اجتماعا لمناقشة احتياجات مركز البحوث التربوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع تربوي عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، احتياجات مركز البحوث والتطوير التربوي والاشكاليات التي تواجه عمله.



وأكد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، على دور المركز في الارتقاء بالبحث التربوي وتطويره، وتحديد أولويات المشاريع التعليمية وتشخيص المشكلات التربوية ومعالجتها.. مشددا على ضرورة أن يكون المركز رافدا مهما للعمل التربوي والتعليمي، وتفعيل نشاطه بصورة أكبر.

واستعرض رئيس المركز الدكتور عبده العديني، تقارير عن الأعمال المنجزة خلال الفترة السابقة في إعداد الدراسات والبحوث التربوية وتحليلها، وكذا المشاكل والتحديات التي تواجه المركز، والمقترحات اللازمة معالجتها وتجاوزها.