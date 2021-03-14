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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفقد سير العمل بمشروع المعهد المهني والصناعي بمديرية حريب بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
تفقد مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة مأرب ناجي الحنيشي ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس عبدالودود المذحجي اليوم سير العمل في مشروع انشاء المعهد المهني والصناعي بمديرية حريب ونسبة الانجاز في المشروع والصعوبات والتحديات وسبل معالجتها.
وقدم المهندسون شرحا عن مستوى انجاز المشروع الممول من السلطة المحلية ومراحل تنفيذه وفق المخططات الهندسية.
وسيضم المعهد عدد من التخصصات المهنية والصناعية، التي ستسهم في تعزيز التنمية في المحافظة ورفد السوق العمل بالكوادر المؤهلة.