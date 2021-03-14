تفقد سير العمل بمشروع المعهد المهني والصناعي بمديرية حريب بمأرب

وسيضم المعهد عدد من التخصصات المهنية والصناعية، التي ستسهم في تعزيز التنمية في المحافظة ورفد السوق العمل بالكوادر المؤهلة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012