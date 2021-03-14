وزير التخطيط يبحث مع الأوتشا مقترحات تنفيذ الخطة الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مدير مكتب الأوتشا في المحافظة رينيه نجين، مقترحات حول تنفيذ الخطة الإنسانية بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن.



وجرى خلال اللقاء بحضور الوكيل المساعد بوزارة التخطيط منصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية بالوزارة أحمد الجاوي وعدد من المعنيين، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل إيصال المساعدات لمستحقيها في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية بدون استثناء.

وأشاد الوزير باذيب، بجهود الأوتشا .. قائلا: إن الأوتشا تعد حلقة الوصل بين الدولة ممثلة بوزارة التخطيط من جهة والمنظمات الدولية العاملة في المجالات الإغاثية والتنموية من جهة أخرى وتقوم بدور كبير في الإسهام بعملية تنفيذ الخطط الإنسانية.

وأكد حرص الحكومة على تعزيز علاقتها مع المجتمع الدولي وتسخير ثمار تلك العلاقة لخدمة الشعب اليمني .. منوها بضرورة العمل على الانتقال من أعمال الإغاثة إلى التنمية استجابة لبرنامج الحكومة الهادف إلى تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

وفي السياق، ناقش وزير التخطيط، مع مدير البرامج بمنظمة ادرا في اليمن بيتر فيونوي، تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين وتوسيع تدخلات المنظمة من خلال تنفيذ المشاريع بعدد من محافظات الجمهورية.

وجدد وزير التخطيط، التأكيد على أهمية حرص المنظمة على إيلاء القضايا الإنسانية الملحة جل الاهتمام وتقديم خدمات مباشرة للمجتمع من أجل التخفيف من المعاناة جرّاء الحرب التي تشهدها البلاد.