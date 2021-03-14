مدير عام سيئون يتفقد الأعمال الأولية في مشروع توسعة شارع الجزائر بمدينة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

الخليج 365 - سيئون

تفقد مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري صباح اليوم الأعمال الأولية في مشروع توسعة شارع الجزائر والجاري تنفيذه من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية بتمويل من السلطة المحلية بالوادي والصحراء.



ويأتي هذا المشروع في إطار خطط السلطة المحلية في توسعة طرقات مدينة سيئون لمواجهة الحركة المرورية المرتفعة والتي تتسبب باختناقات مرورية بصورة مستمرة في مركز مدينة سيئون، والذي يشمل توسعة وسفلتة الطريق الممتد من جولة الأشغال شمالا حتى نهاية شرع الجزائر غربا وأعمال فرش مادة الإسفلت بمشاركة وحضور مدراء المرافق الخدمية الكهرباء المياه والاتصالات بالمديرية.

واستمع مدير عام مديرية سيئون من مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بمديرية سيئون المهندس حسين بن عبدالعزيز إلى شرح مفصل حول مراحل المشروع والعمل الجاري فيه، حاثا على مضاعفة العمل وتنفيذ المشروع وفق المواصفات الهندسية والفنية وسرعة الإنجاز لما لهذه الطريق من أهمية بالغة في تسهيل التنقل والوصول إلى مركز مديرية سيئون واسواقها التجارية بسهولة دون مصاعب واختناقات مرورية للمواطنين.