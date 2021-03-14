وزارة الصحة تناقش الوضع الوبائي لجائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، برئاسة وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، الوضع الوبائي لجائحة كورونا في المحافظات والإجراءات المتخذة.



واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة ومدراء عموم الادارات المختصة، الاستعدادات الفنية والإدارية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وجرى تقييم الوضع الوبائي الراهن وجاهزية مراكز العزل في هيئة مستشفى الجمهورية، ومركز الأمل ومركز مستشفى الصداقة بعدن، وكيفية تفعيلها ورفدها بما يمكنها من اداء مهامها واعدادها لمجابهة اي طارئ.

واطلع الاجتماع على جاهزية المختبرات الخاصة والعامة، وتعزيز سبل التنسيق فيها وتسجيل الحالات، وتنظيم آليات عملية الابلاغ عن الحالات المكتشفة وتحديد الاطر المختصة بالابلاغ، وتفعيل الابلاغ المجتمعي واتباع التعريف القياسي لحالات كوفيد ١٩.